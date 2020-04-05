شكرا لقرائتكم وفيات إيران بكورونا تتجاوز 3600.. والإصابات تتخطى 58 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 58 ألفا و226 إصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3603.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، اليوم، إن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى 3603، وأضاف أن 151 شخصا لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من إيران

وقال إن إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس، لديها الآن 58,226 إصابة.

