الصحة الكويتية: تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 556

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجّلة في البلاد إلى 556 حالة".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "هناك حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا (ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة)، وهناك 74 حالة مخالطة، وحالتين تحت التقصّي الوبائي لمقيمين من الجنسية الهندية".
وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، قد أفاد في وقت سابق اليوم بشفاء ست حالات كانت قد أُصيبت بفيروس "كورونا"، ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتّى الآن إلى 99 حالة.
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