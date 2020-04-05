حسن بعد وصول الدفعة الأولى من المغتربين: ما حصل اليوم نموذج يُعتد به لحماية اللبنانيين

اشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ الى ان كل الارشادات الموضوعة لاستقبال المغتربين ال​لبنان​يين تم تنفيذها، و​وزارة الصحة​ قامت بجهود جبارة بالتنسيق مع باقي الوزارات

ولفت وزير الصحة في تصريح له من ​المطار​ بعد وصول الدفعة الأولى من المغتربينمن ​الرياض​ إلى لبنان، الى ان ما قامت به وزارة الصحة اليوم يعد نموذجاً يحتذى به ويُعتد به لحماية اللبنانيين.

واوضح انه بعد 6 ساعات تصدر نتائج فحوصات الـPCR للمغتربين العائدين من ​السعودية​، وعلى ضوء النتائج تتخذ الإجراءات بحقهم.

وقد اشرف حسن والفريق الطبي في المطار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، رئيس مجلس ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، على وصول المسافرين العائدين من الرياض، والبالغ عددهم 78 راكبا.