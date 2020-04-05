صناعيو البقاع: لتعديل قرار تنظيم سير المركبات

ناشد رئيس تجمع صناعيي ​البقاع​ نقولا أبو فيصل، في بيان اليوم، وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​، "مراجعة القرار الرقم 479 عن تنظيم سير المركبات والآليات وتعديله، وتضمينه ملحقا يسمح بسير الآليات التابعة لمصانع الأغذية ومستلزماتها وسيارات شحن المواد الغذائية من ​مرفأ بيروت​ وإليه، وسيارات عمال مصانع الأغذية والموظفين، ليتمكنوا من الوصول الى مصانعهم وتأمين ​الأمن​ الغذائي".

وشدد على أن "تطبيق هذا القرار الذي يسري العمل بموجبه بهذه الصيغة ابتداء من يوم غد الاثنين، سيحرم مصانع الأغذية من إمكان الاستمرار في الإنتاج الغذائي وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية ومأساوية على حياة كل الناس في ظروف الحجر التي نعيشها للوقاية من تفشي وباء ​كورونا​ الخطير".

