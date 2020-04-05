ندى بستاني: نتابع مشكلة شحنات الفيول غير المطابق ولن نسكت عنها

أكّدت وزيرة الطاقة السابقة ​ندى بستاني​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "مشكلة شحنات الفيول غير المطابق هي موضوع متابعة من قِبَلنا ولن نسكت عنها، وقد أكّدت التقارير مسؤوليّة الجهات المورّدة عن رداءة الفيول وتسبّبه بأضرار كبيرة"، مشدّدةً على أنّ "المتابعة الحثيثة من قِبل ​وزارة الطاقة والمياه​ يجب أن تستمر بهدف اتخاذ الإجراءات القانونيّة العقابيّة والرادعة كافّة بحقّ الجهات المورّدة كافّة".

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