ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، في بيان اليوم، وزيرة العدل ماري كلود نجم، "شرح مقررات مجلس الوزراء تعليق المهل كافة من 17 تشرين الأول الى 30 حزيران، ومن ضمنها دفع بدلات الإيجار، في ظل لجوء البعض إلى استغلال البعض الآخر وإلزامه الدفع، وكذلك وجوب التسريع في مشروع قانون تعليق المهل كافة والانذارات".
وشدد زخور على أن "الأرقام المتداولة عن عدد المستأجرين القدامى غير صحيحة، إذ هناك حوالى 200 ألف وحدة سكنية وليس 64 الفا".
كانت هذه تفاصيل خبر المستأجرون يناشدون وزيرة العدل شرح تعليق مهل الدفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.