قطار: الحكومة بخير ونسعى أن يُحسم التجاذب فيها لصالح اللبنانيين

لفت وزير البيئة والتنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، إلى أنّ "آليّة عودة اللبنانيّين المغتربين إلى الوطن مدروسة، والعائدين لا يشكّلون مخاطر، فهناك لبنانيّون مقيمون غير منضبطين أيضًا"، مبيّنًا أنّ "المغتربين المسجلّين الراغبين بالعودة يفوق الـ20 ألفًا".

وركّز في مداخلة إذاعيّة، على أنّ "هناك مطارات في العالم لم تسمح لنا بالذهاب إليها. كانت لدينا رغبة بالقيام بجسر جوي مكثّف، والكثير من الأطباء جاهزون للقيام بالإجراءات والفحوصات الّلزمة للمسافرين في المطارات، لكن لكلّ بلد شروطه وإجراءاته".

وأكّد قطار أنّ "​الحكومة​ بخير، وأنّ هناك منهجيّة واضحة، والوزارء كافّة لديهم قيمة ذاتيّة مميزة"، مشدّدًا على أنّ "هذه حكومة تسعى أن تتحمّل الحد الأقصى من المسؤوليّة، ونسعى أن يُحسم التجاذب فيها لصالح اللبنانيّين، الّذين أيّدوا تشكيل ​حكومة تكنوقراط​ في ظرف كان مأزومًا"، ومشيرًا إلى أنّه "إذا لم يُحسم الصراع بهذا الاتجاه، فلكلّ حادث حديث".