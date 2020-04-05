سفير لبنان في السعودية: نحو 1500 لبناني طلب العودة ويجب تكثيف الرحلات

لفت السفير اللبناني في ​السعودية​ ​فوزي كبارة​، إلى أنّ "فريقًا دبلوماسيًّا تابعًا للسفارة في مطار ​الرياض​، يواكب ويُشرف على الإجراءات المطلوبة على أكمل وجه خلال عودة اللبنانيّين إلى الوطن".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "لدينا نحو 1500 لبناني طَلب العودة، من بينهم 1260 في الرياض"، متمنيًا أن "لا يكون هناك إصابات يفروس "​كورونا​" بين اللبنانيّين العائدين من الرياض، كي تتشجّع ​الحكومة​ على إرسال طائرات أُخرى". وركّز على "وجوب تكثيف الرحلات"، متوجّهًا بالشكر إلى سلطات السعودية الّتي "سهّلت مهمّاتنا".