شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تؤجل اجتماعاتها لمناقشة الموازنة الجديدة لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مكتب اللجنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة قد اتخذ قرارا منذ قليل بتأجيل انعقاد جلسات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 لأجل غير مُسمى.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن قرار مكتب اللجنة يأتى بسبب أزمة كورونا المُستجد، وتعليمات وزارة الصحة والسكان بالحد من الزحام والاختلاط قدر الإمكان لمواجهة انتشار الفيروس، مؤكدا أن اللجنة وأعضاءها كانوا على استعداد للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بعد غد الثلاثاء.

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وفيما يتعلق بالسيناريوهات البديلة المطروحة فقد لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتحدد السيناريوهات البديلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث إن مكتب اللجنة قد توافق للتو على تأجيل الاجتماعات إلى أجل غير مُسمى.

يُذكر أن نص المادة (17) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، يمنح البرلمان المجال لإقرار مشروع الموازنة إلى وقت لاحق، حيث تنص المادة على أنه فى حال عدم تمكن مجلس النواب من عقد جلساته لنظر الموازنة العامة والانتهاء منها قبل 30 يونيو يتم العمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.