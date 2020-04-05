ابن سينا ينصح ب”الحجر الصحي والفرح” ضد الأوبئة..الوباء يهرب من الفرحة!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، مقطعا من فيلم سوفايتي قديم، يجسد فيه الممثلون قصة عن عالم الطب ابن سينا، وهو يحث الناس على الحجر الصحي كإجراء وقائي من وباء “الموت الأسود”، ملاحظين تشابها في أحداثه مع ما نعيشه، اليوم، مع جائحة كورونا.

المقطع، المتداول، من فيلم، صدر عام 1956، بعنوان “ابن سينا”، يحكي عن عالم الطب العربي الشهير ابن سينا.

وطالب ابن سينا، في الفيلم، السكان باستغلال الحجر الصحي للفرح مع الأسر، وعدم التوجس من الوباء، لأنه “يهرب من الفرحة”، حسب ما جاء في المقطع.

وكان قد شاع استعمال الحجر الصحي، في آواخر القرن الرابع عشر للميلاد، أياما بعد انتشار مرض الطاعون.