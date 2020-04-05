كشف الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، أن أحد أقربائه توفي متأثرا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والعدوى انتقلت، أيضا، إلى أفراد أسرة الهالك.
وقال الدوزي، أول أمس الجمعة، خلال مشاركته في برنامج “رشيد شو نسخة “من الدار”، إن خال والده أصيب بالفيروس، وتوفي بسببه، نظرا إلى تقدمه في السن.
وأشار الدوزي إلى أن الوفاة في زمن الجائحة أكثر ألما، نظرا إلى ظروف الجنازة، التي يحضرها بضع أشخاص فقط، وعدم السماح لعائلته بإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
وأضاف الدوزي أن زوجة الراحل، وأبناءه أصيبوا بالعدوى، هم كذلك، ويخضعون للعلاج، موضحا أنه كان قيد حياته يذهب إلى التسوق، والصلاة في المسجد، وهو حاملا للفيروس دون علمه، ما يؤكد ضرورة الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي حتى بين الأسر.
واضطر فريق برنامج رشيد شو، الذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي على القناة الثانية، إلى اللجوء إلى تقنية الاتصال المباشر، لتعويض الحلقات العادية بأخرى تحت مسمى” رشيد شو من الدار”، وذلك لاحترام اجراءات الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوزي: أحد أقاربي توفي بكورونا.. كان يخالط الناس في الأسواق والمسجد – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.