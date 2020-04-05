العالم يسجل أكثر من مليون و200 ألف مصاب ونحو 65 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

أظهرت آخر الأرقام، والاحصائيات، حتى اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز مليون و200 ألف مصاب، وسجل نحو 65 ألف حالة وفاة في مختلف بلدان العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ 311 ألف مصاب، وهو أكثر من ربع عدد المصابين بكورونا في العالم أجمع، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 8488 شخصا حتى الآن.

وتأتي إيطاليا في قائمة الدول، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات، حيث توفي هناك أكثر 15300 شخص، وتم تسجيل 126 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتليها فرنسا، حيث سجلت أكثر من 7500 حالة وفاة، وأكثر من 90 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي المرتبة الرابعة سجلت بريطانيا أكثر من 4300 حالة وفاة، وأكثر من 42 ألف إصابة، تليها إيران بأكثر من 3200 حالة وفاة، ونحو 56 ألف إصابة.

من جهته، توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن يموت عدد كبير من الأمريكيين، بسبب الفيروس، خصوصا بعد تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة بالفيروس 300 ألف شخص.