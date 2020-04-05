جنوب لبنان: اغتيال مسؤول أمني في حزب الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم، الأحد، أن المسؤول في حزب الله، محمد علي يونس، اغتيل على أيدي مجهولين في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم العثور على جثة يونس أمس، داخل سيارته على الطريق التي تصل بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، مصابةً بطلقات نارية عدة وطعنات سكين.
وأضافت وكالة فارس أنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتل يونس، لكنها نقلت عن مصادر غير رسمية أن "هذا القيادي في حزب الله مسؤولا عن ملاحقة العملاء والجواسيس".
وحضرت الى المكان الذي عثر فيه على الجثة دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية للتحقيق بالحادث. وفي وقت لاحق أعلِن عن توقيف "ع. ف .ا"، كمشتبه به بعملية القتل.
ونعى حزب الله يونس كأحد شهداءه، ما أعتبر أنها دلالة على أن خلفيات الاغتيال تتعلق بعمله الأمني في الحزب، "ولا يمكن الجزم بطبيعة العملية وما تخفيه، لكون حزب الله ما زال في مُستهل تحقيقاته بغية جلاء الصورة كاملة".
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