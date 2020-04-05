علماء يدعون نتنياهو لخروج تدريجي من إغلاق المرافق الاقتصادية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع 15 عالما وباحثا وخبراء في الصحة والاقتصاد على عريضة تدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يعقوب ليتسمان، إلى خروج تدريجي من إغلاق المرافق الاقتصادية وإعادة تدريجية إلى سير الحياة العادية، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد.

واقترحت العريضة خطة لتنفيذ خروج من الإغلاق، تقضي بإجراء فحوصات مكثفة لتشخيص إصابات بكورونا، وتسمح برصد المناطق التي ينتشر فيها الفيروس. وأشار الموقعون على العريضة إلى أن "الإغلاق يلحق ضررا هائلا بالمجتمع والاقتصاد".

وقال رئيس قسم العامة العامة في جامعة بن غوريون في بئر السبع، البروفيسور ناداف دافيدوفيتش، للإذاعة اليوم، إنه "لأن مسبب العدوى بقي مستقرا، فإنه بالإمكان التفكير بإستراتيجية خروج، ولم يعد بالإمكان التعامل مع إسرائيل كلها كوحدة واحدة. والمتوقع هو فرض إغلاق على مناطق معينة".

وأضاف دافيدوفيتش أن "علينا أن نعيد تدريجيا أجزاء من المرافق الاقتصادية". وأشار إلى أنه تجري دراسة إستراتيجيات مختلفة في هذا السياق، مثل العودة إلى أماكن العمل لمدة أربعة أيام وبعدها العمل من البيت لمدة عشرة أيام.

وتابع أنه في المرحلة الأولى لا تعود المدارس إلى الدوام، لكن تتم دراسة إمكانية إعادة طلاب الحوادي عشر والثواني عشر من أجل أن يتمكنوا من التقدم لامتحانات البجروت مثلما هو مخطط له. وشدد أن الحديث يدور عن توصيات يتم تقديمها إلى مجلس الأمن القومي وليس بإستراتيجية منتظمة.