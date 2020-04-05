شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 8 وفيات و 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 مساءً, 5 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت وزارة الصحة الفلبينية 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد و 152 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في نشرة يومية إن إجمالي حالات الإصابة حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش بلغ 3246 في حين زاد عدد حالات الوفاة إلى 152.

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