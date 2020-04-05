شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الاجمالي إلى 556، وتسجيل 99 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.

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