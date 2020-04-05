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الكويت تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الاجمالي إلى 556، وتسجيل 99 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.

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