شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تكسر حاجز الـ 300 ألف والان نبدء بالتفاصيل
تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحد الأمريكية حاجز الـ300 ألف أمس، بينما توفي أكثر من 8175 شخصًا بسبب مضاعفات متعلقة بالفيروس.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي من أن الأسابيع المقبلة ربما تكون الأكثر ضررًا لبلاده.
وشدد على الحاجة إلى العودة للعمل سريعًا بدون تحديد موعد.
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