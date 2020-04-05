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المغرب تسجل 41 حالة جديدة بفيروس كورونا 

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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 41 حالة جديدة بفيروس   والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 41 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 960 شخصًا، فيما استقر عدد الوفيات في 66 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 69 شخصًا، وتم أيضًا استبعاد 3522 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرةً إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 265 حالةً، متبوعة بالعاصمة الرباط بـ 176 ثم مراكش بـ 168.

من جهة أخرى، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم عفوًا عن 5654 سجينًا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية في بلاده واحترازا من انتشار الفيروس في المؤسسات السجنية.

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