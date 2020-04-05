شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضي لـ«التعاون الإسلامي» لمناقشة تحديات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تعقد منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الإمارات رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، الخميس 9 ابريل 2020، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، اجتماعا افتراضيا طارئا على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الأمين العام د. يوسف العثيمين إن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيناقش أعضاء اللجنة جهود الدول الأعضاء والتحديات المستمرة التي تواجهها في مكافحتها لهذا الوباء.

كما أن الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات الموجودة بشأن تفشي فيروس كوفيد 19 والتشاور بشأن هذه الجائحة ووضع استراتيجيات احتواء لوقف انتشارها في الدول الأعضاء.