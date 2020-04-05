الكرخ الاولى تكشف عن مقترح لاعتماد درجات نصف السنة كدرجات لنهاية العام الدراسي

كشفت مديرية تربية الكرخ الاولى، الاحد، عن مقترح لاعتماد درجات نصف السنة كدرجات لنهاية العام الدراسي، مبينا ان ذلك يشمل المراحل الدراسية من الاول ابتدائي للخامس ابتدائي.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية مدير تربية الكرخ الاولى قوله ان "هناك مقترحا تضمن اعتماد درجات نصف السنة للتلاميذ من الأول إلى الخامس الابتدائي كدرجات لنهاية العام الدراسي"، مشيرا الى ان "المقترح بانتظار مصادقة مجلس الوزراء".

واضاف انه "سيتم الطلب من طلبة صفوف المراحل غير المنتهية (المتوسطة والاعدادية) تقديم التقارير الخاصة للمواد بانتظار التعليمات بذلك".