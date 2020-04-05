تحسباً من 'غدر' أميركا.. عضو بالدفاع النيابية يدعو القوات الأمنية والحشد إلى 'الحذر'

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الأحد، إلى "الحذر والتهيؤ لأي خطر"، بعد انسحاب القوات الأميركية من بعض القواعد في البلاد، تحسباً من "غدر" أميركا، مؤكداً على أهمية وضع خطط كاملة وسريعة لمسك الأجواء العراقية.
وأضاف الزيادي، أن "العراق قال كلمته بكل وضوح برفض تواجد القوات الأجنبية على أراضينا، وقد بدأت فعلياً قوات بعض الدول بالانسحاب من أراضينا وننتظر الانسحاب الكامل لجميع القوات، خاصة أن قواتنا الأمنية والعسكرية والحشد جاهزين للتصدي لأي خطر أو اعتداء على أراضينا"، لافتاً إلى أننا "لا نشعر بالأمان من أميركا وهي حين تريد القيام بشيء معادٍ تبدأ بسحب بعض رعاياها وموظفيها وقواتها".
وأكد الزيادي، أن "انسحاب القوات الأجنبية ينبغي أن يتبعه وضع خطط كاملة وسريعة لمسك الأجواء أيضاً من قبل الدفاعات الجوية والطيران العراقي، من خلال بناء منظمات متكاملة وأن نعتمد على أنفسنا دون السماح لأية طائرات معادية من خرق الأجواء وبما يقطع الطريق أمام عودة القوات الأجنبية بشكل كامل".
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