محافظ كربلاء يعلن البدء بتوزيع الاراضي السكنية على عدد من الشرائح

أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الأحد، البدء بتوزيع مجموعة من الاراضي السكنية على عدد من الشرائح المستحقة في المحافظة، مشيرا الى أن القرعة الخاصة بالتوزيع عن طريق البث المباشر من خلال القناة الرسمية لمنع التجمعات بسبب فايروس كورونا.
وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقده في المحافظة وحضرته الخليج 365، "نعلن الأن البدء بتوزيع قطع الأراضي على بعض الشرائح بحضور فقط الممثلين عن تلك الشرائح"، مشيرا الى أن "إعلان التوزيع والقرعة سيكونان عن طريق البث المباشر على القناة الرسمية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا".
وأضاف الخطابي، أن "أكثر من ألفين و500 قطعة سوف يتم توزيعها اليوم على الفئات المشمولة وهي: (ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والأطباء الاختصاص، والصحفيين، والمرأة الأرملة والمطلقة وبلا معيل، واعضاء نقابة الأكاديميين، واعضاء نقابة المهندسين، واعضاء نقابة المهندسين الزراعيين، وموظفي المحكمموظفي النزاهة والمحققين القضائيين وضباط تقنيات المعلومات)".
وأضاف الخطابي، أن "أكثر من ألفين و500 قطعة سوف يتم توزيعها اليوم على الفئات المشمولة وهي: (ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والأطباء الاختصاص، والصحفيين، والمرأة الأرملة والمطلقة وبلا معيل، واعضاء نقابة الأكاديميين، واعضاء نقابة المهندسين، واعضاء نقابة المهندسين الزراعيين، وموظفي المحكمموظفي النزاهة والمحققين القضائيين وضباط تقنيات المعلومات)".
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