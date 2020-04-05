محافظ كربلاء يعلن البدء بتوزيع الاراضي السكنية على عدد من الشرائح

وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقده في المحافظة وحضرته الخليج 365، "نعلن الأن البدء بتوزيع قطع الأراضي على بعض الشرائح بحضور فقط الممثلين عن تلك الشرائح"، مشيرا الى أن "إعلان التوزيع والقرعة سيكونان عن طريق البث المباشر على القناة الرسمية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا".



وأضاف الخطابي، أن "أكثر من ألفين و500 قطعة سوف يتم توزيعها اليوم على الفئات المشمولة وهي: (ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والأطباء الاختصاص، والصحفيين، والمرأة الأرملة والمطلقة وبلا معيل، واعضاء نقابة الأكاديميين، واعضاء نقابة المهندسين، واعضاء نقابة المهندسين الزراعيين، وموظفي المحكمموظفي النزاهة والمحققين القضائيين وضباط تقنيات المعلومات)".