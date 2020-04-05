11 مصاباً بفايروس كورونا في السليمانية يتماثلون للشفاء

أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، الأحد، شفاء 11 مصاباً بفايروس كورونا في المحافظة. وقال هورامي على صفحته الشخصية بموقع (فيس بوك)، بحسب وسائل إعلام كردية: "شفاء 11 مصاباً بفايروس كورونا في عدة أماكن في السليمانية". وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 58 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد بينها 4 حالات في السليمانية، ليبلغ مجموع الإصابات في العراق 878 بينها 56 حالة وفاة و259 حالة شفاء.





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