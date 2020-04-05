وزير صحة إقليم كردستان يوضح حقيقة مصادرة شحنة مستلزمات طبية طارئة

نفى وزير الصحة في إقليم كردستان سامان برزنجي، الأحد، "قرصنة ومصادرة شحنة طارئة لمستلزمات مرض الديلزة (غسل الكلى)". وقال برزنجي لوكالة رووداو الكردية إن "هذه الإدعاءات لا أساس لها وغير صحيحة". Advertisements وأضاف أن "الشحنة المشار إليها أطلقت منذ أول أمس الجمعة". وكان مصدر في وزارة الصحة العراقية قد كشف عن قيام سلطات رسمية في كردستان بقرصنة ومصادرة شحنة طارئة للمستلزمات الطبية الخاصة بمرض الديلزة عائدة ل‍وزارة الصحة في سيطرة شيراوا، واحتجزت سيارات النقل.

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