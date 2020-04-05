إخوان ونازيون ويمينيون.. هؤلاء يخترقون صفوف الجيش الألماني!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزايد أعداد المتطرفين من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الحركات النازية واليمينية بصفوف الجيش الألماني خلال السنوات القليلة الماضية يثير قلقا كبيرا في البلاد.

الجيش الألماني يرفض ضم 35 متطرفا لصفوفه

ففي 2017، نجحت السلطات الألمانية في كشف خلية يمينية متطرفة تتكون من 4 أفراد على الأقل، يقودها ضابط يدعى "فرانكو ايه" كانت تخطط لإحداث فوضى في البلاد عبر سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات، ما يسمح بانقضاض اليمين المتطرف على السلطة.

تحقيق يتهم الجيش الألماني بإهمال ملف اليمين المتطرف

تلك الواقعة أكدت من جديد أن أي مجموعة مهما كانت صغيرة داخل الجيش، وتملك مدخلا للسلاح والذخيرة، يمكن أن تسبب خطرا كبيرا على النظام العام.