شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: ارتفاع الإصابات بكورنا إلى 556 بعد تسجيل 77 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 05/نيسان/2020 تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الصحة، في مؤتمر صحفي، إن عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 556 حالة.

وأكدت صحة الكويت شفاء 6 حالات من الفيروس.

يشار إلى أن الفيروس انتقل إلى الكويت وإلى عدد من الدول العربية عبر عائدين من إيران.