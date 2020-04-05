- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: ارتفاع الإصابات بكورنا إلى 556 بعد تسجيل 77 حالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 05/نيسان/2020 تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الصحة، في مؤتمر صحفي، إن عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 556 حالة.
وأكدت صحة الكويت شفاء 6 حالات من الفيروس.
يشار إلى أن الفيروس انتقل إلى الكويت وإلى عدد من الدول العربية عبر عائدين من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: ارتفاع الإصابات بكورنا إلى 556 بعد تسجيل 77 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.