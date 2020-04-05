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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر إحصائية لإصابات ووفيات كورونا في الوطن العربي.. تعرف على الأرقام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
الخليج 365 ـ متابعات
تجاوز العدد المعلن للمصابين بفيروس كورونا في الدول العربية 12500 مصاب، حتى صباح اليوم الأحد، 05/نيسان/2020.
وسُجِّل من بينهم أكثر من 418 وفاة حتى الآن، فيما يتزايد عدد المتعافين يومياً ليتجاوز 2050.
وتتصدر المملكة العربية السعودية عدد المصابين عربياً بـ2370 مصاباً، من بينهم 29 وفاة، وتعافى 420.
وتلي المملكة الإمارات بـ1505 مصابين، من بينهم 10 وفيات، وتعافى 125، ثم قطر بـ1325 مصاباً، و3 وفيات، وتعافى 109 مصابين، ثم الجزائر بعدد إصابات 1250، غير أنها تتصدر الوفيات عربياً بـ130 وفاة، مع تعافي 90 مصاباً.
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