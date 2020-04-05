سفير إيران ببكين: سلطات الصين أرسلت 28 شحنة مساعدات طبية إلی البلاد لمواجهة كورونا

ذكر السفير ال​إيران​ي في بكين محمد كشاورز زاده، أنّ "في ظلّ الجهود الدؤوبة للزملاء في ​السفارة الإيرانية​، فقد تمّ ليل أمس السبت إرسال شحنتين من المساعدات الطبيّة من قِبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس "كورونا" في إيران".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "تمّ لغاية الآن إرسال 28 شحنة من المساعدات الطبيّة والصحيّة والدوائيّة المقدَّمة من الحكومة والشعب الصيني من مدن بكين و​شنغهاي​ وغوانجو إلى ​طهران​، لمكافحة الفيروس"، مبيّنًا أنّ "المساعدات الطبيّة شملت أكثر من 10 ملايين كمامة طبيّة، 500 ألف عدّة طبيّة تشخيصيّة، 300 ألف قطعة ملابس خاصّة بالأطباء والممرّضين، مليونين و200 ألف من الكفوف، 500 غرفة جاهزة للمستشفيات وكذلك كميّات كبيرة من ​الأدوية​ والمعدّات الطبيّة الأُخرى".