أعلنت دائرة الصحة في محافظة ​النجف​ العراقية "تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في المحافظة"، لافتةً إلى أنّه "تمّ وضع المصابين في الحجر الصحي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل ست إصابات جديدة بكورونا في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.