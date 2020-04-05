دياب من مطار بيروت: هذه الحكومة حكومة مد الجسور ونعمل ليل نهار من اجل ولادة لبنان الجديد

اشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الى اننا نواكب وصول اول 4 طائرات من الخارج، و​الرئيس ميشال عون​ متابع الموضوع على كثب وهو يوجه سلام لكل المعنيين بالموضوع.

واكد دياب في تصريح له بعد زيارته ​مطار بيروت​ لمواكبة عودة المغتربين مع عدد من الوزراء، ان الحكومة معنية بكل ​لبنان​ي في الداخل والخارج، والاكيد ان هذه الحكومة ستكون حكومة ازالة الحواجز الطائفية والمذهبية وحتى السياسية، وكل لبناني ينتمي الى عائلة اللبنانيين، وهذه الحكومة هي حكومة مد الجسور بين اللبنانيين، والحقيقة ان الحكومة تعمل ليل نهار من اجل ولادة لبنان الجديد ليس فقط على الصعيد المالي والاقتصادي، انما على كل الاصعدة.

وامل ان تنتهي ازمة ​كورونا​ في اقرب وقت وان تكون اصاباتها بالحد الادنى، و​الشعب اللبناني​ هو شعب عظيم وقوته باللبنانيين في الداخل والخارج، ونحن مع العودة الامنة للمغتربين. ولفت الى انه لا بد ان هناك اخطاء صغيرة نتعلم منها في السفرات القادمة.

واعلن دياب ان الوزراء المعنيون سيعلنون اليوم دعم الطلاب الذين يريدون العودة الى لبنان ليس على صعيد تذكرة السفر فحسب بل الاقامة في لبنان، وموضوع الدعم المالي للعائدين من الخارج سيكون على مراحل عدة متتالية. ولفت الى ان هناك 80 مليار ليرة سنوزّعها على العائلات المحتاجة بمساعدة الجيش، ولدينا تحديات اقتصادية كبيرة لذا لا قدرة لنا على دفع بدل إقامة العائدين في فنادق، بل سعينا إلى تخفيض سعر الحجوزات.

ودعا الى التقيّد بقرار التعبئة العامة والتزام البقاء في المنازل للحدّ من انتشار كورونا وإلا سنضطرّ للتشدّد أكثر بطرق قد تزعج اللبنانيين.