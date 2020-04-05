وزارة الداخلية تخصص أياما ً لسير السيارات والشاحنات ذات الأرقام المزدوجة وأخرى للأرقام المفردة

اعلنت ​وزارة الداخلية والبلديات​ انه اعتبارا ً من صباح الإثنين تخصص الاثنين والاربعاء والجمعة لسير السيارات و​الشاحنات​ ذات الأرقام المفردة، وأيام الثلاثاء والخميس والسبت للأرقام المزدوجة لتخفيف الحركة في فترة التعبئة العامة. كما شددت على ضرورة التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والعدد المسموح به في السيارة. كذلك اصدر وزير الداخلية والبلديات مذكرى اخرى عدل بموجبها أوقات فتح وإقفال المؤسسات المستثناة من التعبئة العامة. Advertisements واعلن فهمي انه حرصاً على سلامة المرضى الذين يحتاجون لمراجعات دورية للمستشفيات، وإلحاقًا لقرار توقيت سير السيارات والشاحنات، تم تكليف الدفاع المدني مهمة مساعدة المواطنين المرضى، لاسيما مرضى غسيل الكلى والامراض المستعصية عند الضرورة.

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