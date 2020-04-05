وزير الاشغال نقل عن الحوت مبادرته حسم تذاكر السفر للطلاب المحتاجين الراغبين بالعودة

أعلن ​وزير الاشغال​ العامة والنقل الدكتور ​ميشال نجار​ أن رئيس مجلس إدارة ​شركة طيران الشرق الاوسط​ ​محمد الحوت​ قام بمبادرة تقديم حسم على تذاكر السفر للطلاب اللبنانين المحتاجين الراغبين بالعودة، وأن وزيرا الخارجية و​الصحة​ أبلغاه وجود متبرعين لبنانيين لاستكمال النصف الباقي من سعر التذكرة.

وقال جال وزير الاشغال العامة مع عدد من الوزراء للاطلع عن كثب على أوضاع المغتربين القادمين من السعودية، وقال نجار "نجتمع اليوم في مطار بيروت لمواكبة عودة اللبنانين من دول الاغتراب وعودتهم دليل ثقة ببلدهم الذي يؤمن لهم ملاذا وبيئة آمنة في هذه الظروف القاسية التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا، وهذا العمل الذي نشهده اليوم تم نتيجة لتضافر جميع الوزارات دون استثناء وعلى راسهم وزارة الصحة والاشغال العامة والشؤون الاجتماعية.

وامل نجار ان يتكلل هذا العمل بالنجاح اليوم، متمنيا السلامة لجميع المغتربين العائدين، ومتمنيا منهم ان يلتزموا بالتعليمات المعطاة لهم من قبل السلطات المختصة في الحكومة.