أعلنت وزارة الصحة العامة في التقرير اليومي، أنه حتى تاريخ 5/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصا.
وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ١٨ وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 527 إصابة مثبتة بكورونا بزيادة 7 حالات عن يوم امس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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