وزارة الصحة: 527 إصابة مثبتة بكورونا بزيادة 7 حالات عن يوم امس

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في التقرير اليومي، أنه حتى تاريخ 5/4/2020 بلغ عدد ال​حالات​ المثبتة مخبرياً في ​مستشفى​ بيروت الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصا.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ١٨ وفاة.