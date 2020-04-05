وزير الصحة: سيتم إنزال الوافدين لصالات منقسمة وستتم مواكبتهم من قبل وزارة الصحة الى الفنادق

اشار وزير الصحة حمد حسن الى ان هناك 6 أطقم طبّية على متن كل طائرة قادمة من الخارج للتأكد من نتيجة الـ"PCR" للمغتربين، ومن الوضع الصحي لكل مسافر وسيصل الوافدون إلى منازلهم بمواكبة أمنية.
ولفت حسن في مؤتمر صحفي حول الاجراءات المتبعة مواكبة لعودة المغتربين، الى انه "سيتم إنزال الوافدين إلى صالات منقسمة وستتم مواكبتهم من قبل فريق من وزارة الصحة الى الفنادق، وبالتالي سنحقق الإستراتيجية التي تمّ وضعها من قبل الحكومة.
وشكر وزير الشؤون الإجتماعية على الجهد الكبير الذي بذله في التعاون مع الفنادق.
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