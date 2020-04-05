وزير الصحة: سيتم إنزال الوافدين لصالات منقسمة وستتم مواكبتهم من قبل وزارة الصحة الى الفنادق

اشار ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ الى ان هناك 6 أطقم طبّية على متن كل ​طائرة​ قادمة من الخارج للتأكد من نتيجة الـ"PCR" للمغتربين، ومن الوضع الصحي لكل مسافر وسيصل الوافدون إلى منازلهم بمواكبة أمنية.

ولفت حسن في ​مؤتمر صحفي​ حول الاجراءات المتبعة مواكبة لعودة المغتربين، الى انه "سيتم إنزال الوافدين إلى صالات منقسمة وستتم مواكبتهم من قبل فريق من ​وزارة الصحة​ الى ​الفنادق​، وبالتالي سنحقق الإستراتيجية التي تمّ وضعها من قبل ​الحكومة​.

وشكر وزير الشؤون الإجتماعية على الجهد الكبير الذي بذله في التعاون مع الفنادق.