افرام: المطلوب تجهيز صندوق مالي بملغ كبير ودراسة كيفية الدفع للعائلات المحتاجة

اشار النائب نعمت افرام الى ان اللبناني ناجح في الخارج، وهذا لا يعني ان هناك لبنانيين لا ينجحون او في بداية رحلتهم، ولم يحققوا النجاح الكامل وخاصة التلاميذ، ويجب القيام باسعار خاصة لبطاقات السفر في هذا الاطار.
ولفت افرام في حديث تلفزيوني، الى انه متفاجئ ايجابيا في العمل الحكومي، والخطة المؤلفة من 4 محاور هناك محور غير مفهومة جيدا، وهو كيف نساعد اللبناني الجالس في بيته كي ياكل ويشرب، والمطلوب تجهيز صندوق مالي بملغ كبير، ويتم دراسة كيفية الدفع للعائلات المحتاجة.
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