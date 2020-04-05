النشرة: مجلس اتحاد بلديات الحاصباني أطلق مشروع بطاقة المساعدة الاجتماعية لقرى الاتحاد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "نظرًا للأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة الصعبة الّتي استجدّت بعد وباء "​كورونا​"، واستفحال ​البطالة​ عند شريحة واسعة من المواطنين وتطبيقًا لقرار التعبئة العامة، أطلق مجلس اتحاد بلديات ​الحاصباني​ مشروع بطاقة المساعدة الاجتماعيّة لقرى الاتحاد كافّة، بالتعاون مع بلدياتها، بحيث ستشمل هذه الحملة 2200 عائلة فقيرة ومحتاجة".

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