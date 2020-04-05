سال أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "ألا يكفي ​اللبنانيون​ أوبئة ومحنا حتى تثقلهم نتائج سياساتكم الموبؤة، فضيحة الفيول المضروب التي أدت الى توقف إنتاج ​الكهرباء​ حتى في البواخر، ونحن ندفع لها 12 مليون ​دولار​ شهريا، هذا وحده يكفي لإجراء 120 الف فحص ​كورونا​، خفافيش السمسرات عندنا أخطر أنواع الخفافيش، فأين ​القضاء​ لا يتحرك؟". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: خفافيش السمسرات عندنا أخطر أنواع الخفافيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.