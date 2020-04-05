تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا في المغرب وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 960

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 41 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في المغرب إلى 960 حالة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3532 حالة"، مهيبةً بالمواطنات والمواطنين "الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربيّة بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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