ترمب متفائل بعودة المنافسات الرياضية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب ثقته بعودة المنافسات الرياضية التي توقفت جميعها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، "عاجلا وليس آجلا"، لكنه امتنع عن تحديد جدول زمني لهذه العودة.

وفي اتصال هاتفي جماعي مع مفوضي الدوريات الرياضية الرئيسية في البلاد، أعلم ترمب مفوض دوري كرة القدم الأميركية رودجر غودل بأنه متفائل بإمكانية انطلاق الموسم الجديد كما كان مقررا في أيلول/سبتمبر.

وتسبب فيروس "كوفيد-19" بتعليق كافة البطولات الوطنية في الولايات المتحدة، مثل دوري كرة السلة للمحترفين، دوري البيسبول، دوري كرة القدم والدوري الوطني للهوكي.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة أصبح الأكبر في العالم (أكثر من 311 ألف إصابة وقراب 8500 وفاة)، كان الرئيس الأميركي متفائلا السبت في مؤتمره الصحافي اليومي من البيت الأبيض، قائلا "أريد عودة المشجعين الى الملاعب... عندما نكون جاهزين. بمجرد أن نكون قادرين، بطبيعة الحال. لا أستطيع أن أخبركم بالتاريخ لكني أعتقد أنه سيكون عاجلا وليس آجلا".

ويدرس مسؤولون دوري البيسبول ودوري كرة السلة إمكانية استئناف المنافسات خلف أبواب موصدة من دون جمهور وعلى ملاعب محايدة، وذلك لتقليل مخاطر العدوى التي يمكن أن تنجم عن الحضور الجماهيري.

Advertisements

ومع ذلك، تحدث ترمب بتفاؤل عن عدة المنافسات بحضور الجمهور، موضحا "لن يكون هناك فصل (تباعد اجتماعي) لبقية حياتنا على هذا الكوكب. نحن بحاجة لذلك في هذه الفترة من الزمن، لكن في نهاية المطاف سيكون الناس قادرين على شغل تلك المقاعد (في المدرجات) بجانب بعضهم البعض. أنا لا ألتزم بذلك، لكن سيكون من الرائع إذا استطعنا".

ولم يتخذ دوري كرة القدم الأميركية أي قرار حتى الآن بشأن إرجاء موسم 2020-2021 المقرر أن ينطلق في العاشر من أيلول/سبتمبر، على أن تكون المباريات التحضيرية في آب/أغسطس.

لكن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم شكك بإمكانية استئناف المنافسات الرياضية في آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر، محذرا في مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لتطورات تفشي "كوفيد-19"، من احتمال عودة العدوى بالفيروس في حال استئناف البطولات الرياضية.

وردا على سؤال حول امكانية عودة الجماهير الى الملاعب في أيلول/سبتمبر، قال نيوسوم "لا اتوقع حدوث ذلك في هذه الولاية (كاليفورنيا). رأينا جميعا خلال اليومين الماضيين العناوين الرئيسية في آسيا، حيث كانوا يفتحون بعض الشركات، والآن بدأوا بالتراجع عن ذلك بسبب حصول انتشار (للفيروس)".

وشدد "يجب على المرء أن يكون حذرا للغاية بعدم المبالغة في وعوده. لدي الكثير من الأصدقاء الذين يعملون في دوري البيسبول ودوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الذين يسألونني عن ذلك (عودة المنافسات). يجب أن أتصرف بحذر شديد. لست هنا للتشكيك بأي شخص، لكني هنا لأقول هذا الأمر: قرارنا بهذا الشأن، أقله هنا في ولاية كاليفورنيا، سيحدد استنادا الى الحقائق من قبل خبراء الصحة، وقدرتنا على احتواء التفشي".