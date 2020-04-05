شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صحة البرلمان" يشرح إجراءات حماية الأطقم الطبية من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أهمية وضرورة اتخاذ وتفعيل كل طرق وقاية الأطقم الطبية حتى لا يتم إصابة أي من عناصر المنظومة الطبية بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية تقوم بالدور الأهم في التصدي والمواجهة لهذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد.

وقال "شهاب"، لـ"الخليج 365"، إن هناك عدة طرق لحماية الأطقم الطبية ووقايتهم من الإصابة بكورونا، وتشمل هذه الإجراءات، استخدام أقنعة مانعة لاستنشاق الجسيمات، واستخدام واق للعينين (نظارة أو واق للوجه)، واستخدام معطف ومريلة، واستخدام قفازات معقمة، والحد من عدد الأشخاص المتواجدين داخل الغرفة الواحدة، وتطهير جميع الأسطح التي لمسها المريض، وبعد خلع المواد الشخصية يتم غسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول الإيثيلي، هذا بالإضافة إلي تطبيق معايير مكافحة العدوي، مع ضرورة وجود لجنة مكافحة العدوي داخل كل مستشفي، ويتم متابعتها من قبل مكافحة العدوي بالمديريات، وأيضا وزارة الصحة.

وردا على سؤاله بشأن ضرورة غلق العيادات الخاصة للأطباء مؤقتا، خاصة الأطباء الذين يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم، قال الدكتور عبد المنعم شهاب: "يفضل ولكن الأهم من ذلك ضمان عدم انتقال العدوي للأطقم الطبية، وبالتالي لن يكون هناك طبيب حامل للفيروس، وبالتالي لن يضر فتح العيادات".

واختتم وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: "نتمنى سرعة زوال هذا الوباء، حفظ الله مصر شعبها وقائدها وجيشها وشرطتها، حفظ االله الإنسانية".

يذكر، أنه تم الإعلان عن اكتشاف إصابة ثلاثة أطباء، وإصابة 12 من فريق التمريض بفيروس كورونا بمعهد الأورام، وأنه خلال الأسبوع الماضى ظهرت بعض أعراض الإصابة بـ"فيروس" كورونا على أحد أعضاء فريق التمريض، وتم عمل التحاليل له وثبتت إيجابية تلك التحاليل، وتم تطهير معهد الأورام بالكامل، وأن المعهد لن يستقبل مرضى اليوم، وسيتم استئناف العمل بمعهد الأورام بداية من غدًا الأحد.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء الجمعة، أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات بينهم أجنبي و7 مصريين، وأكدت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة، وأن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.



