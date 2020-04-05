محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الأحد، أن حكومته تعمل على ولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم عن دياب قوله، خلال جولة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إن" الحكومة ستكون لإزالة الحواجز السياسية والطائفية وهي معنية باللبنانيين بالداخل وفي الخارج ، وهي حكومة بناء الجسور حتى بين الأحزاب، ونعمل ليلاً ونهاراً لولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة".

وأعرب دياب عن شكره لكل من يعمل في هذه الظروف الصعبة، مهنئا إياهم بسبب عملهم المميز من أجل عودة المغتربين،حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم .

وقال: "لا بد من وجود أخطاء صغيرة ولكننا نتعلم من أجل المرة المقبلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دياب: نعمل على ولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.