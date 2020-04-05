بالصور- مدير صحة بورسعيد يوجه بمراعاة احتياطات مكافحة العدوى بمستشفى الحميات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، مستشفى الحميات، للتأكد من جاهزية المستشفى للتعامل مع حالات فيروس "كورونا" المستجد.

ووجه "أبو هاشم"، خلال تفقده سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعزل والمعامل ووحدة PCR الخاصة بتحاليل فيروس "كورونا" المستجد، بضرورة مراعاة إجراءات الجودة واحتياطات مكافحة العدوى، مشددًا على إدارة المستشفى بمتابعة ذلك بكل دقة وحزم.

وكان مدير مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أصدر قرارا بمعاملة مستشفى حميات بورسعيد معاملة الحجر الصحي ومنع انتداب أو نقل أو خروج أفراد من الفريق الطبي بالمستشفى للعمل بأي جهة أخرى، مع حظر سفر الفريق الطبي لخارج المحافظة أثناء فترة الحجر والالتزام بالعزل الذاتي في غير أوقات العمل الرسمية، وحظر خروج أية بيانات لأية حالات لأية جهات أو أشخاص سوى الإدارة.