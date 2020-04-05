تركيا عن تقارير استيلائها على أجهزة تنفس من إسبانيا: "مزاعم قبيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تقايرر إعلامية إسبانية حول "استيلاء أنقرة على أجهزة تنفس اشترتها مدريد من شركة تركية" بـ"المزاعم القبيحة".

وقال الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية أمس السبت: "أجهزة التنفس المذكورة ستذهب بالأساس إلى إسبانيا، حيث سمحت وزارة الصحة التركية بإرسال 116 جهاز".

وأضاف أوغلو أن "94 دولة من كل أنحاء العالم طلبت من تركيا مستلزمات طبية لغاية اليوم إلا أن تلبية كل هذه الطلبات غير ممكنة".

وأكد أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية مختلفة وما زالت ترسل إلى 23 دولة حول العالم".

وقال تشاووش أوغلو: "وزيرة خارجية إسبانيا ماريا جونثاليث لايا صرحت على قناة إسبانية برفضها القاطع لتلك الاتهامات التي وجهت إلى تركيا في بعض مناطق البلاد".

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وأشار إلى أن المعيار المهم في إرسال المستلزمات الطبية إلى الخارج، "هو ضمان تلبية الاحتياجات المحلية أولا وفقا لما تحدده وزارة الصحة التركية".

وأشار إلى أنه "يتعين على الشركات التركية ألا توقع عقودا مع الدول الأخرى بخصوص بيع أجهزة قبل الحصول على التصاريح اللازمة".

وأكد أن وزارة الصحة التركية منحت الإذن لتصدير 116 جهاز تنفس ستصل إسبانيا خلال الأيام المقبلة.

وبيّن أن وزارة الصحة التركية هي الجهة المخولة في منح تصاريح إذن تصدير نوعيات وكميات أجهزة التنفس.

كانت وسائل إعلام إسبانية نقلت أيضا عن وزارة الخارجية الإسبانية أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا.