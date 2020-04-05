العثور على جثة قيادي في حزب الله داخل سيارته جنوب لبنان

اغتال مجهولون، أمس السبت، القيادي في "حزب الله" اللبناني، محمد علي يونس، في جنوب لبنان وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القيادي في "حزب الله" كان مسؤولا عن ملاحقة العملاء والجواسيس.
وعُثر على جثة القيادي محمدعلي يونس بعد ظهر أمس السبت، داخل سيارته على الطريق التي تصل بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية، وعليها آثار طلقات نارية وطعنات سكين.
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