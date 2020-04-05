بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل 46 شخصا، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد عتبة الثمانية آلاف حالة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد عن تسجيل 429 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ بذلكإجمالي عدد الإصابات 8018.
ولا يزال 127 من المرضى بالفيروس في حالة خطرة، و106 منهم موضوعون على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وسجلت اليوم حالتا وفاة جديدتان بسبب كورونا في إسرائيل، والضحيتان سيدة في سن 84 عاما في بئرالسبع، ورجل (63 عاما) في القدس كان يعاني من مشاكل صحية ملموسة.
وأصبحت السيدة المذكور الضحية السادسة للفيروس بين نزلاء وموظفي دار رعاية المسنين "ميشان" في بئر السبع، وسجلت في هذه المؤسسة حتى الآن إجمالا 42 إصابة.
وشهد عدد الإصابات اليومية في إسرائيل اليوم الأحد انخفاضا قياسا بيوم أمس السبت، عندما تم تسجيل قفزة قياسية في هذه الحصيلة برصد 550 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل.. عدد الإصابات بكورونا يتجاوز الـ8000 وحصيلة الضحايا 46 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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