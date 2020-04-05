العاهل المغربي يعفو عن 5654 سجينا للحد من تفشي كورونا في السجون

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن 5654 سجينا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون، بحسب ما ذكرته مصادر رسمية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان إنه تم اختيار المستفيدين من هذا العفو بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة
كما أوضح بيان الوزارة انه سيتم الإفراج عنهم على دفعات " للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة المغربية، ارتفع العددالإجمالي للإصابات في البلاد إلى 919 حالة، والوفيات إلى 59 ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 66 حالة.
هذا ويعيش المغاربة منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم، إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 أبريل، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمتضررة من الحجر الصحي الذي فرضته البلاد.
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