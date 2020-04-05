كورونا يغزو مخيمات اللاجئين في اليونان

قالت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم الأحد، إن السلطات فرضت الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة أفغاني من ساكنيها عمره 53 عاما بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويعيش الرجل الأفغاني المصاب مع أسرته في مخيم "مالاكاسا" مع مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين، وقد تم نقله إلى مستشفى في أثينا، وسيتم إجراء الفحوص لمخالطيه.

وفرضت السلطات الحجر الصحي، الخميس الماضي، على مخيم

"ريتسونا" في وسط اليونان، بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن المخيم في "مالاكاسا"، التي تبعد 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أثينا، سيوضع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، مضيفة أنها ستعزز قوات الشرطة التي تحرس المخيم.