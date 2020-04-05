ترامب ينفي اتهامات بقرصنة الكمامات التي كانت متجهة إلى برلين

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت اتهامات بـ "قرصنة" تتعلق بتعاقد حول 200 ألف كمامة طبية كانت متجهة إلى برلين، قال مسؤولون ألمان إنها فقدت وسط نقص عالمي خلال جائحة فيروس كورونا.
وكان أندرياس جايزل وزير داخلية ولاية العاصمة الألمانية برلين قد قال يوم الجمعة إن مسؤولين أمريكيين في تايلاند صادروا كماماتوجه طبية متهما الولايات المتحدة بـ"القرصنة العصرية" واستخدام "أساليب الغرب المتوحش" .
وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ليلة السبت "لم يكن هناك عمل قرصنة ، بل على العكس".
وكان المسؤولون الألمان قد قالوا في البداية إنهم تعاقدوا مع شركة أمريكية، مماأدى إلى تكهنات بأن الشركة هي (ثري إم)، لكن المسؤولين قالوا في وقت لاحق إنه كان تاجرًا ألمانيًا.
وقالت "ثري إم" في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها لم تجد ما يشير إلى مصادرة الكمامات. كما أن الشركة ليس لديها أوراق تفيد بوجود شحنة أقنعة متجهة إلى برلين.
وقال مسؤولون في برلين يوم السبت إنهم ما زالوا يعملون لتحديد ما حدث لكمامات الوجه "إف إف بي-2" المعتمدة.
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