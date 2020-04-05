الإمارات تمنح البريطانيين تسهيلات في زمن كورونا

وقعت وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تسهيل رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين، خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب.

وتنص مذكرة التفاهم على استعداد البلدين لتيسير حركة رعاياهما خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب، وتوفير إطار شامل بين الإمارات وبريطانيا، لتسهيل تسيير رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين الذين سيجري إجلاؤهم من الإمارات.

وتسهم المذكرة في تسهيل عمليات

إجلاء الرعايا البريطانيين إلى وطنهم، وذلك من خلال السماح للرحلات الجوية التي ستقلهم بالعبور من خلال مطارات الإمارات في طريقها إلى المملكة المتحدة.

وتتضمن المذكرة توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للرحلات، مع المحافظة على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع من تفشي الفيروس في الدولة.

Advertisements

ويأتي ذلك في إطار حرص الإمارات على تكثيف تعاونها الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول، لمواجهة فيروس كورونا، بحسب الموقع الرسمي للخارجية الإماراتية.

وقررت السلطات الإماراتية، في 23 مارس الماضي، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن شركة طيران الإمارات حصلت على موافقة السلطات المختصة في البلاد، للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أبريل.