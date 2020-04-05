الكويت: شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 99 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - فى بيان صحفى - "إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الستالمصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن مساء أمس السبت، شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء فى الكويت إلى 93، حسبما جاء فى تغريده على حسابه الرسمه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وقد قال مدير مستشفى الأميرى الكويتى الدكتور على العلندا، إن فحوصات طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية توفى أمس إثر أزمة قلبية، كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحا أن ربط الوفاة بسبب الإصابة بكورونا جرى رفعه للوزارة، وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية.
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